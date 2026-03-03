От центра до самых окраин: два района Казани преображаются на глазах

Так, по словам главы, в преддверии 80-летия Великой Победы в районах прошла череда торжественных событий. Одним из них стало открытие на улице Ипподромной стелы «Их именами названы улицы Казани», концепцию которой органично дополнил мурал «Ветер Победы шепчет их имена». Город бережно хранит историю: на фасаде дома по улице Толстого, где жил почетный житель Казани, участник Сталинградской битвы Александр Шахназаров, появился его портрет. Память о героях почтили шествием Бессмертного полка по центру города, а символом праздника стал огромный цветник на склоне кремля из 14 тысяч растений.

Для школьников организовали квест «По следам героев Победы», а команда-победитель отправилась в город-герой Волгоград.

Вахитовский и Приволжский районы остаются центром деловой активности, где сосредоточена треть всех хозяйствующих субъектов города. Здесь работает 151 тысяча человек, а средняя зарплата выросла за год на 19%, превысив 103 тысячи рублей. Объем промышленного производства достиг почти 239 млрд рублей. Драйвером развития выступает строительство: в 2025 году сдано более 358 тысяч квадратных метров жилья. Еще 33 объекта в работе на текущий год.

Преображается торговая инфраструктура: в этом году стартует реконструкция Чеховского рынка, готовится проект обновления Приволжского рынка, уже обновляются павильоны в 10-м микрорайоне и на Мавлютова. Новым центром креативных индустрий станет ЦУМ - Центр уникальных мастеров - с мастерскими народных промыслов и благоустроенным сквером. Он должен заработать в ближайшее время.

Жестко борются с нелегальной уличной торговлей: рейды, штрафы, изъятие товара и даже эвакуация машин нарушителей. Ликвидировано 83 незаконно установленных ларька. Не забывают и об эстетике - начато обновление киосков «Горпечати».

Улица Баумана, полностью оснащенная камерами видеонаблюдения и бесплатным Wi-Fi, стала образцом прозрачности. При поддержке местной префектуры здесь проходят масштабные концерты. А предприниматели сами отремонтировали 38 фасадов и более 200 входных групп, чтобы гуляющие по улице наслаждались ее красотой.

Еще один из приоритетов города, как отметил Салихов, - сохранение исторического облика. Завершена реконструкция 15 объектов культурного наследия, включая Дом Щетинкина. За год капитально отремонтировано 48 многоквартирных домов для 13 тысяч жителей, заменена сотня лифтов - рекордное число в целом для Казани.

С момента старта программы «Наш двор» в районах обновлены 456 дворов. Только в прошлом году реконструировали 93 дворовые территории, где появились 104 новые детские площадки. В этом году преобразятся еще 104 двора. Яркий пример инклюзивности - двор на Ипподромной, 18, где все продумано для детей с ОВЗ.

Важной остается и забота об экологии: в 72 дворах установлены контейнеры для сбора текстиля, из 50 тонн которого произвели 170 тысяч перчаток.

Масштабные дорожные работы затронули 94 участка. Отремонтированы улицы Амирхана Еники и Товарищеская, где появилась велодорожка к студенческим общежитиям. В этом году начнется преображение улицы Мавлютова с новой велодорожкой, которая свяжет Деревню Универсиады с центром. В поселках отремонтированы 23 дороги и подъезды к 7 садовым товариществам. Благодаря инициативе жителей в поселке Алтан появился новый тротуар, а в поселках Старое Победилово и Старые Горки оборудовали детские площадки.

Недалеко от кремля по инициативе мэра открылся благоустроенный сквер «Зилант», обновлены пространства у Дома учителя и территория вокруг театра Камала, включая детский парк. Продолжается реновация набережной озера Нижний Кабан, которая замкнет 5-километровый прогулочный маршрут. Высажено 400 тысяч цветов и 5 тысяч деревьев. Новые технологии, применяемые в построенной на улице Даурской теплице, позволят в 2,5 раза увеличить производство цветов для украшения Казани.

В рамках проектов «Дорога в школу» и «Дорога в детский сад» построено 8 км тротуаров к семи образовательным учреждениям.

В 67 школах и детсадах обучаются более 67 тысяч детей, и их результаты впечатляют: количество стобалльников выросло на 13%, 4 выпускника набрали 200 баллов, а 4 ученика победили на международных олимпиадах. Половина всех победителей олимпиад Казани - из Вахитовского и Приволжского районов.

Развиваются также спортивная и социальная инфраструктуры. Реконструирован зал бокса стадиона «Трудовые резервы», построены три новые спортплощадки. Появилась экологичная беговая дорожка на набережной Казанки. В ЖК «Аквамарин» открыт детский сад на 220 мест, в ЖК «Волжские просторы» - новая поликлиника.

В районах планируется строительство школы, завершение капремонта центра имени Абдуллы Алиша и загса Приволжского района. А на улице Портовой готовится к открытию «Ледовая арена имени Алины Загитовой» - объект мирового уровня для будущих чемпионов.