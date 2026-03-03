«Глаголица»: детский голос зазвучит в стихах, прозе и танце

- Мы вместе делаем одно общее дело - открываем двери в большую литературу для тех мальчишек и девчонок, которые еще робко пишут свои произведения в стол. И сегодня «Глаголица» - это не просто конкурс, это масштабная экосистема поддержки юных талантов. В 2025 году «Глаголица» была признана лучшим просветительским проектом Татарстана по версии федеральной премии «Знание-2025». Кроме того, «Глаголица» входит в перечень мероприятий, рекомендуемых Министерством просвещения Российской Федерации. То есть участие в конкурсе дает дополнительные баллы при поступлении в вузы и открывает новые горизонты для наших ребят, - рассказала основатель премии, директор благотворительного фонда «Счастливые истории» Елена Исламова на пресс-конференции, состоявшейся в ИА «Татар-информ».

Запланировано тесное сотрудничество «Глаголицы» с обществом «Знание», в рамках которого планируется провести онлайн-серию образовательных встреч и мастер-классов с топовыми федеральными спикерами. Это важно, чтобы у каждого ребенка, независимо от того, где он живет, был доступ к экспертизе самого высокого уровня.

Пожалуй, самым неожиданным в развитии «Глаголицы» станет совместный проект участников конкурса и профессионального сообщества танцоров брейк-данса Республики Татарстан. Они поставят танцевальный спектакль по стихам и сказкам, написанным ребятами на татарском языке. По словам Елены Исламовой, это будет смелый эксперимент, в котором детский голос воплотится в пластике и танцах.

Из «Глаголицы» уже рождается театральная история. Впервые у премии появился свой посол - им стала заслуженная артистка России, художественный руководитель театра РОСТА в Царицыно Нонна Гришаева. Благодаря этому сотрудничеству в театре РОСТА пройдут читки пьес, написанных юными драматургами - участниками конкурса.

Также финалисты «Глаголицы» выступят на главной площади страны в рамках масштабного книжного фестиваля «Красная площадь». В рамках премии состоится традиционный творческий конкурс юных журналистов.

- Есть такое высказывание, что журналистика - это литература на бегу. И поэтому, если молодой человек хочет мастерски научиться работать со словом, ему надо попробовать силы в нашем конкурсе. Насколько я знаю, кто-то из победителей конкурса прошлых лет уже связал свою судьбу с журналистикой, поступил на факультет журналистики, - отметила член жюри конкурса, главный редактор газеты «Казанские ведомости», заслуженный журналист РФ Венера Якупова. - В этом году для творческого конкурса мы заявляем две темы: «Зачем читать газеты?» и «Мой сверстник - это…» Нам интересно мнение молодых о своем поколении. Кто вы? Какие у вас интересы? О чем вы мечтаете?

Сейчас те, кто предполагает принять участие в конкурсе, должны просто собирать материалы по этим темам, а создавать их они будут уже в Казани. Для авторов лучших текстов учрежден спецприз от «Казанских ведомостей» - публикация их материалов в нашей газете.

Кстати



Всего в конкурсе 8 номинаций для юных поэтов, прозаиков, драматургов и переводчиков. А еще учреждены 3 спецприза:

- памяти Роберта Миннуллина и Михаила Яснова;

- от Российской государственной библиотеки;

- от посла премии - Нонны Гришаевой.



Ознакомиться с условиями конкурса и подать заявку можно на сайте премии «Глаголица». Заявки принимаются до 15 июня.



С 30 сентября по 5 октября в Казани на базе ЦДО «Адымнар» пройдет литературная смена, где соберутся финалисты премии. В этом году на очный этап конкурса приедут 110 человек.



Торжественная церемония награждения победителей состоится 5 октября в БКЗ им. С.Сайдашева.

Участие в премии бесплатное, заявки могут подавать дети в возрасте от 10 до 17 лет.