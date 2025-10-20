В казанском парке «Эрмитаж» появился городской компостер для органических отходов

news_top_970_100
Город
20 октября 2025  12:23
Автор:
Владислав Косолапкин

В Казани запустили полезный экологический проект. В парке «Эрмитаж» установили специальный городской компостер в рамках программы «Верни в грунт». Об этом сообщил председатель Комитета внешнего благоуточшения Альберт Шайнуров.

Теперь каждый житель города может внести свой вклад в заботу об окружающей среде. Устройство работает круглосуточно и принимает более 10 видов органических отходов — например, фруктовые и овощные очистки, яичную скорлупу, остатки растений и другую подобную органику.

На данный момент работает один отсек компостера объемом 1000 литров. Рядом с ним размещена подробная инструкция, чтобы всем было понятно, как пользоваться устройством. В будущем планируется установить еще два таких же отсека для сбора отходов.

Следить за чистотой и правильной работой компостера будут волонтеры и специалисты ассоциации «Верни в грунт». Собранные отходы не пропадут зря — через год они превратятся в ценное удобрение. Им планируют подкармливать деревья в саду «Эрмитаж» и других парках Казани.

news_right_column_240_400
Новости
В Казани наградят победителей конкурса «Снежный барс»
Жительница Казани потеряла 60 тысяч рублей из-за фейкового розыгрыша
Казань вошла в тройку лучших городов России по развитию инфраструктуры
«Полистаем семейный альбом»: истории, которые сближают поколения
«Полистаем семейный альбом»: истории, которые сближают поколения
32 студентки из Татарстана получили право на выплату по беременности
В Татарстане выбрали лучшего молодого комбайнера республики
В Казани спасатели вызволили подростка из вентиляционной шахты заброшенного здания
Краснодарское «Динамо» уступило казанским волейболисткам