В казанском парке «Эрмитаж» появился городской компостер для органических отходов

В Казани запустили полезный экологический проект. В парке «Эрмитаж» установили специальный городской компостер в рамках программы «Верни в грунт». Об этом сообщил председатель Комитета внешнего благоуточшения Альберт Шайнуров.

Теперь каждый житель города может внести свой вклад в заботу об окружающей среде. Устройство работает круглосуточно и принимает более 10 видов органических отходов — например, фруктовые и овощные очистки, яичную скорлупу, остатки растений и другую подобную органику.

На данный момент работает один отсек компостера объемом 1000 литров. Рядом с ним размещена подробная инструкция, чтобы всем было понятно, как пользоваться устройством. В будущем планируется установить еще два таких же отсека для сбора отходов.

Следить за чистотой и правильной работой компостера будут волонтеры и специалисты ассоциации «Верни в грунт». Собранные отходы не пропадут зря — через год они превратятся в ценное удобрение. Им планируют подкармливать деревья в саду «Эрмитаж» и других парках Казани.