В казанском зооботсаду образовалась новая пара у белочек

news_top_970_100
Город
19 марта 2025  17:52

Казанский зооботанический сад представил новую пару своих обитателей – белочку Тиффани и давнего жителя зоопарка Феликса. Тиффани привезли в Казань в конце января, и после нескольких недель карантина она поселилась по соседству с Феликсом.

Сейчас пушистые соседи присматриваются друг к другу через перегородку. Феликс проявляет активный интерес к своей новой соседке, и в ближайшее время их планируют объединить.

Сотрудники зооботсада отмечают, что Тиффани – белка с характером. Она уверена в себе и не стесняется выражать свои эмоции, если что-то ей не нравится.

Напомним, что недавно зооботсад Казани уже радовал посетителей пополнением: в овечьем семействе родились сразу шесть ягнят. Новые обитатели становятся центром внимания и радуют гостей зоопарка своими забавными повадками.

news_right_column_240_400
Новости
В РТ на нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» направят 121 млн рублей
В казанском зооботсаду образовалась новая пара у белочек
В Татарстане ожидается гололедица и сильный ветер
Казанская компания оштрафована на 10 млн рублей за попытку подкупа налоговиков
Питбайки - смертельная угроза для детей, предупреждает Госавтоинспекция РТ
В Казани запущены горячие линии для оперативного решения проблем с подтоплениями
Казань вошла в топ-5 популярных направлений для отдыха на майские праздники
В Казани началось онлайн-голосование за кандидатов в Молодежный парламент