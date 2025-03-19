В казанском зооботсаду образовалась новая пара у белочек

Казанский зооботанический сад представил новую пару своих обитателей – белочку Тиффани и давнего жителя зоопарка Феликса. Тиффани привезли в Казань в конце января, и после нескольких недель карантина она поселилась по соседству с Феликсом.

Сейчас пушистые соседи присматриваются друг к другу через перегородку. Феликс проявляет активный интерес к своей новой соседке, и в ближайшее время их планируют объединить.

Сотрудники зооботсада отмечают, что Тиффани – белка с характером. Она уверена в себе и не стесняется выражать свои эмоции, если что-то ей не нравится.

Напомним, что недавно зооботсад Казани уже радовал посетителей пополнением: в овечьем семействе родились сразу шесть ягнят. Новые обитатели становятся центром внимания и радуют гостей зоопарка своими забавными повадками.