В конструкцию Мергасовского дома установили трещиномеры для контроля его состояния

В Казани начаты работы по мониторингу технического состояния Мергасовского дома, здания, являющегося памятником эпохи конструктивизма и важной частью культурного наследия города. Для этого на строительных конструкциях установлены контрольные маяки-трещиномеры. Об этом сообщил председатель Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

Фото: okn.tatarstan.ru

19 марта 2025 года Комитет выдал разрешение лицензированной организации на проведение комплексных научных исследований. В рамках работ запланированы инженерно-геологические и карстологические изыскания, а также детальное обследование здания. Для изучения грунтовых условий будут пробурены две скважины глубиной 80 и 100 метров. По итогам исследований будет разработана программа геотехнического мониторинга конструкций и фундамента здания.

Для координации работ создана межведомственная рабочая группа, в которую вошли специалисты различных ведомств, архитекторы и инженеры. Их задача – оценить текущее состояние здания и предложить меры по его стабилизации и сохранению.

Мергасовский дом, построенный в 1930-х годах в бывшем Мергасовском переулке, является не только образцом конструктивизма, но и важным историческим объектом. В разное время здесь проживали известные татарские писатели Абдулла Алиш и Кави Наджми. Сохранение этого здания имеет особое значение для культурного наследия Казани и Татарстана.

Напомним, ранее жители были обеспокоены появившимися на доме трещинами, в следствии образовавшегося рядом с домом карстовым провалом.