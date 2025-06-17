В Лениногорском районе РТ стартовал капитальный ремонт моста через реку Кувак

В рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Лениногорском муниципальном районе Республики Татарстан начались масштабные работы по реконструкции мостового перехода через реку Кувак. Объект расположен на автодороге «Старый Кувак – Куакбаш» на 3,7 километре.

На текущий момент строители завершили демонтаж старых конструкций моста, укрепили береговые опоры и конусы насыпи. Для обеспечения бесперебойного движения транспорта организован временный объезд с установкой временного мостового сооружения.

37-метровый мост, рассчитанный на нагрузку А-11 и НК-80, получит принципиально новую конструкцию. В рамках капремонта предстоит выполнить комплекс работ: монтаж монолитной железобетонной плиты проезжей части, обустройство деформационных швов, модернизацию системы водоотведения, установку очистных сооружений и водосбросных лотков. Особое внимание уделяется укреплению насыпей и обустройству современной дорожной одежды.

Генеральным подрядчиком проекта выступает компания ООО «СтройМонтаж-Сервис», проектные работы выполнены ООО «МостПроектСтрой». Контроль за реализацией проекта осуществляет ГКУ «Главтатдортранс». Согласно графику, все строительно-монтажные работы должны быть завершены к концу июля 2026 года.

Национальный проект «Инфраструктура для жизни» продолжает трансформировать транспортную систему Татарстана. Недавно в республике завершился ремонт автодороги Кошар — Ключи — Сап, а теперь очередь дошла до важного мостового перехода в Лениногорском районе.