В Мензелинском районе «Калина» врезалась в стоящий грузовик, водитель погиб

В Мензелинском районе Татарстана произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации ГАИ, 54-летний водитель автомобиля «Лада Калина» не справился с управлением и совершил столкновение с грузовым транспортным средством, остановившимся на обочине из-за технической неисправности.

В результате сильного удара отечественный автомобиль оказался сильно деформирован, а водитель получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался до прибытия медицинских работников.

Фото: телеграм-канал Госавтоинспекции РТ

Сотрудники Госавтоинспекции проводят комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств происшествия.

Этот трагический случай вновь подчеркивает важность соблюдения скоростного режима и повышенной внимательности при движении, особенно при приближении к остановившимся транспортным средствам на обочине.

Напомним, ранее мы писали о смертельном ДТП на трассе М-12.