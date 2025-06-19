В Мензелинском районе «Калина» врезалась в стоящий грузовик, водитель погиб

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Республика
19 июня 2025  10:54

В Мензелинском районе Татарстана произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации ГАИ, 54-летний водитель автомобиля «Лада Калина» не справился с управлением и совершил столкновение с грузовым транспортным средством, остановившимся на обочине из-за технической неисправности.

В результате сильного удара отечественный автомобиль оказался сильно деформирован, а водитель получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался до прибытия медицинских работников.

Фото: телеграм-канал Госавтоинспекции РТ

Сотрудники Госавтоинспекции проводят комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств происшествия. 

Этот трагический случай вновь подчеркивает важность соблюдения скоростного режима и повышенной внимательности при движении, особенно при приближении к остановившимся транспортным средствам на обочине. 

Напомним, ранее мы писали о смертельном ДТП на трассе М-12.

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В Мензелинском районе «Калина» врезалась в стоящий грузовик, водитель погиб