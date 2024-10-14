В мэрии объяснили, как в конце октября будут работать детсады, спортшколы и ДК

В связи с проведением саммита в Казани произойдут изменения в графике работы социальных учреждений, сообщили в мэрии.

Школьников ждут осенние каникулы, которые продлятся с 21 по 29 октября. Детские сады будут работать в режиме дежурных групп, при этом родителям, у которых есть возможность оставить детей дома, рекомендуется это сделать. За пропущенные дни будет произведен перерасчет оплаты.

Также на следующей неделе будут временно закрыты для посещения учреждения культуры и досуга. Библиотеки, музеи, дома культуры, спортивные школы, учреждения дополнительного образования. Точные даты закрытия можно уточнить в самих учреждениях.

Мэр Казани Ильсур Метшин напомнил, что по указу Раиса республики для госслужащих предусмотрены выходные дни, а руководителям предприятий рекомендовано предоставить сотрудникам отгулы. Глава города призвал жителей спланировать свой досуг на период проведения мероприятия.

Ранее мы писали, что в Казани из-за саммита отменят некоторые автобусные маршруты. Также казанцев просят следить за онлайн-табло из-за ограничений в работе аэропорта. С 19 октября с дорог Казани уберут прокатные самокаты и велосипеды.