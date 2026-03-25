В Набережных Челнах экологи обнаружили незаконную свалку площадью почти 3 тыс. кв. метров

Специалисты Прикамского управления Минэкологии РТ в ходе мониторинга города выявили несанкционированное размещение отходов на улице Машиностроительной. На участке складированы строительный мусор и бытовые отходы.

Общая площадь загрязненной территории составила 2,9 тыс. кв. метров, объем отходов — 582 куб. метра. Установлено, что земля, на которой образовалась свалка, находится в муниципальной собственности.

В адрес исполкома Набережных Челнов будет направлено предостережение о недопустимости нарушений природоохранного законодательства. За подобные правонарушения предусмотрена административная ответственность по статье 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами). Ликвидация таких объектов ведется в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие».