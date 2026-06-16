В Набережных Челнах на складе погибла женщина-оператор

Прокуратура Набережных Челнов инициировала проверку по факту гибели сотрудницы на производстве. Трагедия случилась утром 16 июня на территории одного из логистических центров города.

По предварительным данным, 63-летняя оператор выполняла работы на складе, когда оказалась зажатой между стеллажным оборудованием и штабелером. Полученные травмы оказались смертельными — женщина скончалась на месте происшествия.

На место выехала заместитель прокурора города Диляра Гильманова. В рамках надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению работодателем норм охраны труда, проверено наличие инструкций по технике безопасности и проведение обязательных инструктажей с персоналом. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.