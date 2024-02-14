В Национальной библиотеке РТ состоялась презентация книги Рената Хариса «Потом была фраза»

Для классика татарской литературы, государственного общественного деятеля Рената Хариса «Потом была фраза» - книга особенная. Это первая книга, которую Ренат Магсумович написал на русском языке.

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Город
14 февраля 2024  14:46
Автор:
Ольга Иванычева
Автор фото: Ольга Иванычева

Здесь собраны фразы, которые приходят из «ниоткуда». Писатель рассказал, что записывает их на клочках бумаги, театральных программках, записных книжках, на полях газет, а потом переписывает с специальные тетради. Он признает, что, по сути, эти фразы – его ненаписанные стихи, поэмы.

Вот всего несколько фраз Мастера:

«Со страху можно преодолеть огонь, перепрыгнуть через пропасть, перевернуть скалу, но не совершить творческого подвига.»

«Шагать по следам других легко, но не неинтересно.»

«Иногда изреченная глупость превращается в мудрую поговорку.»

В рамках презентации выставки состоялось открытии выставки картин художника Рената Харриса. Здесь представлены его гравюры, акварельные работы, и к каждой работе автор подбирает поэтические строки.

Поздравить Рената Магсумовича с двойным праздником пришли друзья, коллеги, почитатели его таланта. Теплая душевная встреча прошла под аккомпанемент красивой музыки Эльмира Низамова.

  • Ольга Иванычева

    Ольга Иванычева

  • Ольга Иванычева

    Ольга Иванычева

  • Ольга Иванычева

    Ольга Иванычева

  • Ольга Иванычева

    Ольга Иванычева

  • Ольга Иванычева

    Ольга Иванычева

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В Национальной библиотеке РТ состоялась презентация книги Рената Хариса «Потом была фраза»
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