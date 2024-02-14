В Национальной библиотеке РТ состоялась презентация книги Рената Хариса «Потом была фраза»

Здесь собраны фразы, которые приходят из «ниоткуда». Писатель рассказал, что записывает их на клочках бумаги, театральных программках, записных книжках, на полях газет, а потом переписывает с специальные тетради. Он признает, что, по сути, эти фразы – его ненаписанные стихи, поэмы.

Вот всего несколько фраз Мастера:

«Со страху можно преодолеть огонь, перепрыгнуть через пропасть, перевернуть скалу, но не совершить творческого подвига.»

«Шагать по следам других легко, но не неинтересно.»

«Иногда изреченная глупость превращается в мудрую поговорку.»

В рамках презентации выставки состоялось открытии выставки картин художника Рената Харриса. Здесь представлены его гравюры, акварельные работы, и к каждой работе автор подбирает поэтические строки.

Поздравить Рената Магсумовича с двойным праздником пришли друзья, коллеги, почитатели его таланта. Теплая душевная встреча прошла под аккомпанемент красивой музыки Эльмира Низамова.