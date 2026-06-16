В Национальной библиотеке РТ внедрили цифровой ID через мессенджер МАКС

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Республика
16 июня 2026  13:08
Автор:
Владислав Косолапкин

Читатели главной библиотеки республики теперь могут оформлять ряд услуг удалённо — через сервис «Цифровой ID» в приложении МАКС. Как уточнили в региональном Министерстве культуры, новая опция позволяет перерегистрировать читательский билет, подтвердить совершеннолетие, а также верифицировать статус многодетной семьи или участника СВО.

Сервис работает на базе интеграции с порталом «Госуслуги». Это исключает необходимость предъявлять бумажные оригиналы: вместо них система генерирует динамический QR-код — электронный аналог документа.

На всех кафедрах библиотеки уже размещены информационные стойки с инструкцией по созданию цифрового ID. Подробное руководство также опубликовано на Едином портале государственных услуг.

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