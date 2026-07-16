В Татарстане онкологи удалили редчайшую опухоль и заменили кость на 3D-имплант

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Республика
16 июля 2026  14:12

Врачи Республиканского клинического онкодиспансера провели уникальную операцию 62-летней пациентке с разрушенной большеберцовой костью из-за адамантиномы – редкой опухоли, которая встречается лишь в 1% случаев всех костных новообразований. Для подтверждения диагноза потребовались консультации со специалистами федерального центра.

Вмешательство спланировали так, чтобы сразу удалить опухоль и восстановить кость с помощью индивидуального 3D-импланта. Это позволило сохранить конечность и создать условия для полноценного восстановления, отметил заведующий отделением Ильдар Сафин.

Уже в первые дни после операции с женщиной начали работу реабилитологи. Как подчеркнула врач София Шацкая, восстановление не менее важно, чем сама операция – чем раньше оно начинается, тем выше шансы вернуть подвижность. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и продолжает наблюдение у специалистов.

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В Татарстане онкологи удалили редчайшую опухоль и заменили кость на 3D-имплант
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