В Нурлатском районе водитель сбил лося на трассе, пассажир пострадал

10 января 2026  17:34
Владислав Косолапкин

На одной из трасс Нурлатского района Татарстана произошло ДТП с участием дикого животного. По информации ГИБДД республики, 5 января водитель автомобиля Hyundai двигался по трассе, когда на проезжую часть внезапно выбежал лось.

Столкновения избежать не удалось: животное погибло, а машина после удара съехала в кювет. В результате аварии пассажир автомобиля получил травмы.
С начала 2026 года это уже пятое ДТП с дикими животными в республике. Чтобы предотвратить подобные случаи, инспекторы ГАИ дают конкретные советы:

Строго следить за скоростью, особенно на загородных трассах в тёмное время суток.

При появлении животного у дороги немедленно сбросить скорость вплоть до полной остановки и включить аварийную сигнализацию.

Не пытаться резко маневрировать (вильнуть в сторону). Зачастую тяжёлые травмы люди получают не от удара о животное, а из-за последующего выезда на встречную полосу, съезда в кювет или опрокидывания автомобиля.

