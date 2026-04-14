В ОЭЗ «Иннополис» вошли семь новых стартап-проектов

На полях XX Российского венчурного форума экспертный совет особой экономической зоны одобрил заявки семи компаний. Все они получили статус стартап-проектов.

Новые резиденты работают в сферах искусственного интеллекта, автономной навигации, управления продажами, финансовых услуг и образования. Один из проектов, специализирующийся на финансовых сервисах, получил грант в размере 1 млн рублей от IT-компании. Еще два стартапа — в области бизнес-симуляций и управления полевыми продажами — были отмечены банками.

Всего на рассмотрение было представлено семь кандидатов. По итогам голосования статус стартап-проектов присвоили каждому из них. Экспертный совет проводится не реже двух раз в год с момента основания ОЭЗ. Компании кратко представляют свои решения и коммерческий потенциал, после чего жюри принимает решение.