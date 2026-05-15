В Казани акцию «Ночь музеев» посвятят теме «Родное»

16 мая в Национальном музее Татарстана пройдет ежегодная акция «Ночь музеев». Тема 2026 года — «Родное». Гостей ждут театральные постановки, концерты, квесты и тематические экскурсии. В программе также лекции о моде, экологии и оптических иллюзиях, мастер-классы по дикции и созданию открыток, инклюзивные и детские мероприятия.

События развернутся в Летнем дворе, Конференц-зале, Зимнем саду, на выставках «По следам Тукая», «Хранитель тайн: озеро Кабан», «Райские сады» и «Кабинет редкостей: древнеегипетская и античная коллекции».