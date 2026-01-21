В Прокурратуре РТ рассказали о новых способах защиты от мошенников

На пресс-конференции в республике представители правоохранительных органов подробно разобрали текущие схемы обмана и представили новые механизмы защиты граждан от финансовых аферистов.

Прокурор отдела прокуратуры Республики Татарстан Алмаз Фаттахов подчеркнул, что в текущем году активизирована профилактическая работа по противодействию дистанционным преступлениям. Он отметил, что непрерывный обзвон людей и значительное количество хищений свидетельствуют об активном использовании мошенниками методов социальной инженерии, особенно в экономически развитых регионах, таких как Татарстан.

По словам прокурора, цель таких преступлений — не только хищение имущества, но и создание чувства недоверия к органам власти. Среди наиболее частых схем он выделил звонки от лжесотрудников силовых структур с требованием перевести деньги на «безопасные счета» под угрозой, сообщения о якобы попавших в ДТП или совершивших преступление родственниках, фейковую продажу товаров на популярных площадках, а также поддельные сайты для инвестиций.

Алмаз Фаттахов обратил внимание, что преступники ежедневно придумывают новые способы обмана, а главным методом противодействия им остается повышение правовой культуры и финансовой грамотности. «Ни один государственный орган не будет требовать продиктовать код из СМС или перевести денежные средства. Нельзя сообщать по телефону конфиденциальную информацию и совершать покупки на непроверенных сайтах», — заявил прокурор. Он рекомендовал тщательно перепроверять любую подозрительную информацию, обращаясь напрямую в банк или полицию, и сохранять спокойствие в случае диалога с мошенниками.

Отдельно представитель прокуратуры остановился на новых механизмах защиты, которые уже доступны гражданам. Первый — возможность установить самозапрет на выдачу кредитов через портал «Госуслуги», а с 1 сентября — и через МФЦ. Это позволяет обезопасить людей от оформления займов мошенниками без их ведома.

Второй важный инструмент — «период охлаждения» перед выдачей кредитов, который начал действовать с 1 сентября 2025 года. Теперь банки обязаны устанавливать паузу в 4 часа для сумм от 50 до 200 тысяч рублей и в 2 дня для сумм свыше 200 тысяч рублей, чтобы заёмщик мог трезво оценить ситуацию и отказаться от необдуманного решения.

Также с марта прошлого года все банки обязаны удерживать родителей клиентов в возрасте от 14 до 18 лет о выдаче им карт и обо всех операциях по счету. А с 1 августа 2025 года, после одобрения Советом Федерации изменений в гражданское законодательство, несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет смогут открывать банковские счета только с согласия родителей. Эти меры призваны усилить защиту наиболее уязвимых категорий граждан от финансового мошенничества.