В Татарстане меняются правила землепользования

С первого марта вступил в силу федеральный закон № 295-ФЗ, который систематизирует правила землепользования. Как пояснил в ходе брифинга в Кабмине РТ министр земельных и имущественных отношений республики Фаниль Аглиуллин, теперь все нормы собраны в Земельном кодексе, что устраняет многолетнюю правовую неопределённость. Для обычных граждан важно знать, что виды разрешённого использования, установленные до марта, остаются в силе, а основные и вспомогательные виды можно менять без дополнительных согласований. При этом с прошлого года межевание стало обязательным для любых сделок с землёй — продать, подарить или обменять участок без точных границ, внесённых в Единый государственный реестр недвижимости, теперь невозможно.

Особое внимание уделили садоводам. Закон закрепляет запрет на изменение вида разрешённого использования участков в границах садоводческих товариществ. Исключение возможно, если садоводы решат перейти в товарищество собственников жилья или участки потребуются для государственных нужд. Для бизнеса тоже есть новшества — арендаторам государственных и муниципальных земель запретили менять вид разрешённого использования, кроме случаев комплексного развития территории. Зато теперь можно самостоятельно инициировать аукцион на аренду участка в черте населённого пункта, чего раньше не было.

Отдельно остановились на землях сельскохозяйственного назначения. Если участок относится к сельхозугодьям, изменить его назначение теперь можно только по решению властей республики, и такой порядок сохранится до принятия специального федерального закона.