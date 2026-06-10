В РТ через сервис «Мои субсидии» одобрили 15,2 тыс. заявок на 2,4 млрд рублей

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Республика
10 июня 2026  11:40

За первые пять месяцев 2026 года жителям республики одобрено 15,2 тыс. заявок на меры поддержки на общую сумму 2,4 млрд рублей (всего с начала года подано 18,9 тыс. заявок). Онлайн-сервис «Мои субсидии» позволяет оформить помощь для жителей села, предпринимателей и компаний без личного визита. В настоящее время на платформе собрана 21 республиканская мера поддержки, включая ИТ-программу «кIТык», грант «Алгарыш в сфере ИИ» и субсидии на техмодернизацию сельхозпроизводства.

Разработкой сервиса занимается Центр цифровой трансформации Татарстана. В 2024 году «Мои субсидии» вошли в федеральную экосистему «ГосТех». Сервис стал призером II Национального конкурса «ПРОФ-IT.Инновация» в номинации «Облачные решения». Заявители могут отслеживать статус рассмотрения заявки в личном кабинете, а пошаговый алгоритм помогает избежать ошибок при заполнении.

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