В РТ через сервис «Мои субсидии» одобрили 15,2 тыс. заявок на 2,4 млрд рублей

За первые пять месяцев 2026 года жителям республики одобрено 15,2 тыс. заявок на меры поддержки на общую сумму 2,4 млрд рублей (всего с начала года подано 18,9 тыс. заявок). Онлайн-сервис «Мои субсидии» позволяет оформить помощь для жителей села, предпринимателей и компаний без личного визита. В настоящее время на платформе собрана 21 республиканская мера поддержки, включая ИТ-программу «кIТык», грант «Алгарыш в сфере ИИ» и субсидии на техмодернизацию сельхозпроизводства.

Разработкой сервиса занимается Центр цифровой трансформации Татарстана. В 2024 году «Мои субсидии» вошли в федеральную экосистему «ГосТех». Сервис стал призером II Национального конкурса «ПРОФ-IT.Инновация» в номинации «Облачные решения». Заявители могут отслеживать статус рассмотрения заявки в личном кабинете, а пошаговый алгоритм помогает избежать ошибок при заполнении.