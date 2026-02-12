В республике планируют внедрить «самообследование» домов

Представьте следующую ситуацию: управляющая компания вашего дома не ждет внезапного визита от жилищной инспекции, а сама регулярно проводит тщательный «техосмотр» своего хозяйства - проверяет крыши, подвалы, лифты, инженерные системы. Затем она открыто публикует результаты этой проверки, а в надзорный орган отправляет декларацию: «Нарушений не выявлено, все в порядке». Если декларация правдива, инспекция может вообще не приходить с плановой проверкой. Но вдруг там ни слова истины - и тут же последуют серьезный штраф и тотальная проверка УК.

Именно такой механизм - законодатель назвал его самообследованием - планируют внедрить в сфере ЖКХ республики. Эту тему подробно обсудили на заседании Комитета Госсовета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию, разбирая новый федеральный закон.

На данный момент система часто работает по принципу «ловить за руку». УК может годами работать спустя рукава, до первой жалобы в Госжилинспекцию. Новый подход предлагает перевернуть эту логику: сделать упор на профилактику и прозрачность.

«Задача - не заменить госконтроль, а сделать его более адресным и эффективным. Мы хотим перейти от тотальных проверок к проверкам результатов самопроверок», - пояснил председатель комитета Андрей Егоров. По его словам, декларация о самообследовании будет действовать определенный срок, и в этот период ГЖИ может не беспокоить добросовестную компанию. Но если инспекция все же нагрянет с визитом, потому что работу с жалобами никто отменять не собирается, и найдет расхождения с декларацией, последствия для УК будут суровыми.

Один из самых главных сторонников этого нововведения, как это ни покажется странным, - сама Госжилинспекция РТ. Ее глава Александр Тыгин в отличие от своих бывших коллег-депутатов видит в этом не столько разгрузку для своего ведомства, сколько новый инструмент для передела рынка. «Первостепенная цель - предоставить управляющим компаниям возможность показать свою добросовестность», - заявил он. Чистая декларация, опуб­ликованная в открытом доступе, станет мощной рекламой для конкретной УК. Жильцы смогут видеть, что их дом регулярно и профессионально обследуется. И не уйдут к другой УК. По мнению Тыгина, двигатель прогресса в жилищной сфере - это конкуренция за управление домами. Если она реально существует, конечно.

А если декларация не будет соответствовать реальности, например, в ней указано, что крыша в порядке, а на деле течет при малейшем дождичке, жильцы первыми подадут жалобу. И уже контроль со стороны собственников станет основным двигателем системы. «ГЖИ никуда не денется. Если будут жалобы - их надо рассматривать. Плохо рассмотришь - пожалуются в прокуратуру», - прокомментировал Тыгин.

Глава ГЖИ РТ привел красноречивую статистику: в прошлом году в инспекцию поступило 25 тысяч обращений. Но только по каждому четвертому было составлено предостережение или акт. Остальные 20 тысяч - это просьбы о разъяснениях, вопросы, не такие сложные, которые по сути должны были адресоваться самим УК.

Самообследование позволит им самостоятельно отвечать на большинство запросов жильцов, не доводя дело до надзорного органа.

Однако, несмотря на очевидные плюсы, у самих УК идея пока вызывает некоторое непонимание и множество вопросов. Заместитель директора нижнекамской УК «Эйбэт» Максим Сперанский так и заявил на совещании: «Я изучил все доступные материалы. Честно говоря, не совсем до конца понимаю этот механизм». Он выразил надежду, что коллеги смогут перенять практический опыт, посетив регионы-первопроходцы.

Участники заседания сошлись во мнении, что нельзя просто скопировать чужой опыт. Нужна адаптация именно под татарстанские реалии. В итоге решили, что будет сформирована методическая группа из 5 - 10 экспертов (депутатов, чиновников, представителей УК), которая поедет в регионы, уже внедрившие самообследование, чтобы изучить все на месте. На основе полученного опыта к концу года планируется создать подробные методические рекомендации для татарстанских УК. В них пропишут, что именно проверять, как оформлять результаты, как подавать декларацию.

Главное, чтобы такое самообследование со временем не превратилось в очередную «бумажку», а стало реальным рабочим инструментом для наведения порядка в сфере ЖКХ.