Под Коломной потерпел крушение самолет Sukhoi Superjet

Оперативные службы подтвердили падение самолёта «Суперджет» в Подмосковье. Это произошло сегодня в Коломенском районе, сообщает МЧС России.

«Борт упал в лесном массиве. В самолете находились 3 члена экипажа. По предварительной информации, они погибли. Жертв среди населения нет», — сообщили в МЧС.

По предварительной информации, на борту находились только трое членов экипажа, пассажиров не былов. Все они погибли. Самолет, как сообщается, совершал тестовый полет после планового ремонта.

«Планируется, что расследованием катастрофы займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК), с участием специалистов Росавиации», – прокомментировал ситуацию пресс-секретарь ФАВТ Артём Кореняко.

Ранее мы писали, что в Татарстане утром 10 июля потерпел катастрофу частный легкомоторный самолет Cessna 172. Как сообщает Росавиация, самолет выполнял экскурсионный полет, на его борту находились четыре человека, включая ребенка. В результате катастрофы самолет получил серьезные повреждения и загорелся. Выжить удалось лишь одному мужчине, который был госпитализирован и прооперирован.