В РТ число самозапретов на кредиты превысило 785 тысяч

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Республика
15 июля 2026  17:37

С марта 2025 года жители республики активно пользуются механизмом самозапрета на оформление займов – через «Госуслуги» подано 748 тысяч заявлений, ещё более 37 тысяч – через МФЦ. Об этом сообщил первый замминистра цифрового развития РТ Альберт Яковлев. Сервис позволяет заблокировать выдачу кредитов и микрозаймов без личного согласия гражданина.

Кроме того, около 13 тысяч татарстанцев установили запрет на оформление SIM-карт без их участия. Эксперты предупреждают: даже при наличии самозапрета мошенники могут попытаться убедить жертву снять ограничение добровольно. В ведомстве рекомендуют сохранять бдительность и не передавать посторонним доступ к личному кабинету на портале госуслуг.

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