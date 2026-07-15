В РТ число самозапретов на кредиты превысило 785 тысяч

С марта 2025 года жители республики активно пользуются механизмом самозапрета на оформление займов – через «Госуслуги» подано 748 тысяч заявлений, ещё более 37 тысяч – через МФЦ. Об этом сообщил первый замминистра цифрового развития РТ Альберт Яковлев. Сервис позволяет заблокировать выдачу кредитов и микрозаймов без личного согласия гражданина.

Кроме того, около 13 тысяч татарстанцев установили запрет на оформление SIM-карт без их участия. Эксперты предупреждают: даже при наличии самозапрета мошенники могут попытаться убедить жертву снять ограничение добровольно. В ведомстве рекомендуют сохранять бдительность и не передавать посторонним доступ к личному кабинету на портале госуслуг.