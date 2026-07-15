МВД отменит штрафы водителям, стоявшим в очередях на АЗС

МВД России поручило отменить штрафы, выписанные водителям, которые стояли в очередях на заправках. Как сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк, по каждому такому постановлению будут приниматься решения об отмене – с учётом малозначительности нарушения либо действий в условиях крайней необходимости.

Поводом послужила ситуация в Саратовской области, где камеры автоматической фиксации зафиксировали нарушения правил остановки у водителей в очередях. По инициативе местной Госавтоинспекции комплексы прекратили работу с 1 июля. Теперь аналогичный подход применят во всех регионах.