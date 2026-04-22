В РТ могут изменить правила продажи единственного жилья при банкротстве граждан

22 апреля 2026  08:26

Министерство юстиции Татарстана сообщило о внесении изменений в федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)». Проект документа предусматривает новый порядок реализации единственного жилого помещения должников.

Законопроект допускает продажу квартиры или дома, если их характеристики «явно превышают разумно достаточные для удовлетворения жилищной потребности». При оценке будут учитывать площадь, расположение, конструктивные особенности, уровень отделки, инфраструктуру и техническое оснащение. Однако реализация такого жилья возможна только при условии покупки должнику замещающего объекта в том же населенном пункте. Новое жилье должно обеспечивать достойный образ жизни семьи с учетом места учебы, работы и особых потребностей.

Сам должник получит право участвовать в выборе замещающего жилья. Финансовый управляющий не сможет лишить его права собственности на старое жилье до приобретения нового. Если в ходе торгов через публичное предложение не удастся достичь цены, достаточной для покупки замещающего жилья и существенного погашения долгов, единственное жилье останется у должника. Изменения направлены на справедливый баланс между интересами кредиторов и сохранением достойных жилищных условий для граждан в трудной финансовой ситуации.

