В РТ на обновление учреждений лесного хозяйства направили 70 млн рублей

В 2025 году в Татарстане привели в порядок девять зданий, относящихся к системе Министерства лесного хозяйства республики. Работы выполнили в рамках республиканской программы по капремонту и реконструкции объектов общественной инфраструктуры, сообщили в профильном ведомстве.

На модернизацию из бюджета выделили 70 млн рублей. Ремонт затронул лесничества и лесхозы в нескольких районах республики, включая Агрызский, Арский, Зеленодольский, Азнакаевский и Альметьевский. В зависимости от состояния зданий специалисты меняли кровлю, утепляли фасады и обновляли инженерные сети.

В Минлесхозе отметили, что улучшение условий труда напрямую влияет на эффективность работы сотрудников отрасли. Программа обновления учреждений будет продолжена: участие ведомства в ней продлено до 2028 года, а в 2026-м планируется отремонтировать еще восемь объектов на аналогичную сумму.