Форвард «Ак Барса» Семенов вновь оштрафован за симуляцию - это третье наказание за месяц

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод, произошедший в третьем периоде матча с московским «Спартаком» 10 марта. В игровом моменте после контакта с Александром Беляевым Семёнов оказался на льду. Судьи усмотрели в действиях спартаковца задержку соперника и назначили малый штраф. Однако в лиге посчитали, что нападающий казанцев симулировал, и наложили денежное взыскание.

Это уже третья подобная санкция в отношении хоккеиста с начала марта. Сумма штрафа не разглашается. В самой игре Семёнов отметился двумя голевыми передачами, а «Ак Барс» уверенно победил со счётом 4:1. В настоящее время команда занимает третье место на Востоке с 88 очками.