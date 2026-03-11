В РТ разъяснили правила ввоза скота на Курбан-байрам и призвали покупать животных у местных п

За два с половиной месяца до праздника в республике началась подготовка, главная цель которой — не допустить заноса опасных инфекций, таких как ящур, бруцеллез или оспа овец, с привозным скотом. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил замначальника Главного управления ветеринарии Кабмина РТ Габдулхак Мотыгуллин.

По его словам, ввоз животных из других регионов для жертвоприношения должен быть согласован с управлением. При перемещении обязательно наличие ветеринарных свидетельств в системе «Меркурий», а каждая голова должна быть идентифицирована биркой и зарегистрирована в федеральной системе «Хорриот». Перед отправкой животные обязаны пройти карантин.

Мотыгуллин подчеркнул, что особой нужды в завозе овец нет: в республике насчитывается 188 тысяч голов — 41 тысяча в общественном и 146 тысяч в частном секторе. Покупка у местных производителей поддерживает их и снижает риски. Перекупщики нередко везут «брак» из других регионов и продают его дороже.

Эксперт также развеял миф о том, что по религиозным канонам при покупке жертвенного животного нельзя торговаться. Торг не только разрешён, но и приветствуется. Он предостерег от тех, кто пытается нажиться на этом заблуждении.