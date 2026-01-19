В РТ назначены даты празднования Ураза-байрама и Курбан-байрама в 2026 году

Власти Татарстана официально определили дни празднования двух ключевых исламских дат — Ураза-байрама и Курбан-байрама. Соответствующий указ подписал раис республики Рустам Минниханов.

Согласно документу, составленному с учётом лунного календаря и религиозных традиций, завершение священного месяца Рамадан будет отмечаться 20 марта — в этот день мусульмане отпразднуют Ураза-байрам. Курбан-байрам, связанный с обрядом жертвоприношения, назначен на 27 мая.

Обе даты приходятся на рабочие дни недели, однако в соответствии с региональным законодательством они будут объявлены нерабочими. Таким образом, жители республики получат дополнительные выходные: Ураза-байрам выпадает на пятницу, а Курбан-байрам — на среду.

Ранее календарь религиозных событий был сформирован Духовным управлением мусульман Татарстана. Согласно этим данным, месяц Рамадан начнётся 19 февраля и завершится 20 марта. В отличие от предыдущего года, когда праздничные даты совпали с выходными и не давали дополнительного дня отдыха, в 2026 году оба мусульманских торжества пройдут в будни.

Традиционно праздники сопровождаются коллективными молитвами, благотворительными акциями и семейными мероприятиями, объединяющими верующих по всей республике.