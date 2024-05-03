В РТ обнаружен бруцеллез

В этом году в Кайбицком, Зеленодольском и Сармановском районах РТ выявили три случая заболевания крупного рогатого скота бруцеллезом - хронической болезнью животных. Предполагаемой причиной называют несанкционированный ввоз скота, то есть животные были без ветеринарных сопроводительных документов, не прошли идентификацию.

Об этом в конце апреля на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил начальник отдела инфекционных болезней животных и организации противоэпизоотических мероприятий Главного управления ветеринарии Кабинета министров РТ Султан Латыпов.

Он описал эти случаи. К примеру, в Зеленодольском районе в одном из крестьянских (фермерских) хозяйств бруцеллезом заболели 9 коров. В хозяйстве содержится около 150 голов крупного рогатого скота, 84 головы мелкого рогатого скота и 6 лошадей. Сейчас животных отвозят на убой. Султан Салимович проинформировал, что в прошлом году в России было зарегистрировано 295 случаев бруцеллеза среди крупного рогатого скота. В Татарстане было выявлено два очага - в Новошешминском и Атнинском районах. Отметим, что до этого в РТ бруцеллез не регистрировался начиная с 1996 года. К слову, заболевание опасно и для человека.

Латыпов подчеркнул, что люди, которые занимаются перепродажей скота и его завозом, должны помнить, что ввозить скот можно только после карантина. Кроме того, спикер отметил, что для РТ есть угроза завоза ящура из Оренбургской области и Казахстана. Поэтому, добавил он, нужно приобретать скот только у проверенных поставщиков.

На пресс-конференции обнародовали и тот факт, что в РТ практически все предприятия по содержанию крупного рогатого скота не отвечают требованиям биологической безопасности животноводческих объектов. Управление Россельхознадзора по РТ на сегодня провело более 50 внеплановых проверок птицеводческих хозяйств, а также предприятий по содержанию крупного рогатого скота в части выявления бруцеллеза, сообщил замначальника ведомства Рафис Минхаеров. По всем случаям были возбуждены административные дела, выданы предписания об устранении нарушений. Всего было проведено порядка 150 выездных обследований, направлено около 40 исков о приостановке деятельности хозяйств на 90 суток.