В РТ подняли оплату труда педагогов за работу на экзаменах более чем в 10 раз

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Республика
22 июля 2025  21:27

Часовая оплата для учителей, привлекаемых к проведению Государственной итоговой аттестации (ГИА), в Татарстане увеличилась с 19 до 200 рублей. Такое решение, по словам министра образования и науки республики Ильсура Хадиуллина, призвано справедливо оценить труд педагогов в напряжённый экзаменационный период. 

Выступая на брифинге в Кабинете министров, Хадиуллин подчеркнул, что новая ставка — это признание важности и ответственности, которую несут учителя при организации и проведении ключевых этапов аттестации.  

В 2024 году на территории республики было развернуто 84 пункта проведения экзаменов. В их работе приняли участие 6 325 педагогов, ещё 748 специалистов занимались мониторингом и обеспечением порядка. Такой масштабный подход позволяет минимизировать риски нарушений и способствует более объективной оценке знаний выпускников. 

Особое внимание в министерстве уделили конфиденциальности и психологической поддержке учащихся. Благодаря системной профилактической работе число отказов от сдачи экзаменов оказалось минимальным: в Казани лишь трое учеников не явились на ОГЭ, а среди участников ЕГЭ подобных случаев зафиксировано не было. 

Напомним, ранее мы писали, что в Татарстане подвели итоги ЕГЭ и средние баллы в республике оказались выше общероссийских.

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