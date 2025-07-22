В РТ подвели итоги ЕГЭ: средние баллы получились выше общероссийских

Средние баллы по результатам ЕГЭ в Татарстане в этом году превысили общероссийские показатели по всем предметам. Об этом сообщил министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин на брифинге в Доме Правительства РТ.

По его словам, наиболее высокие результаты выпускники показали по литературе и иностранному языку — средний балл по литературе приблизился к 74,1, превысив федеральный показатель на 12 пунктов. Значительное преимущество перед средними данными по стране зафиксировано также по химии и математике: средний балл по химии составил почти 69,5 (на 11 выше общероссийского), а по профильной математике — 68,4, что почти на 6,5 баллов выше, чем в целом по России.

Высокие результаты продемонстрировали учащиеся Бугульминского, Зеленодольского и Мензелинского районов, а также Набережных Челнов и нескольких районов Казани — Вахитовского, Приволжского и Верхнеуслонского. В частности, в Вахитовском районе Казани и Зеленодольском районе средний балл по математике превысил 72 при выборе предмета более чем у 60% выпускников.

По русскому языку средний балл в республике достиг 65 — на 4,3 выше общероссийского. Лидерами по этому предмету традиционно стали территории с численностью выпускников свыше 350 человек, включая Бугульму, Зеленодольск, Челны и Вахитовский район Казани.

Среди других предметов, выше среднего по стране оказались результаты по физике (63,9 балла), биологии (61,2 — на 7 выше федерального уровня), информатике (60,5) и истории (60,8). По обществознанию средний балл составил 57, что на 3,4 пункта выше, чем в России в целом.

Особое внимание министр обратил на значительный рост результатов в отдельных муниципалитетах: выпускники Ютазинского района улучшили результат по физике почти на 8 баллов, Балтасинский район прибавил более 25 баллов по химии, а Аксубаевский — на 14 пунктов по биологии. В Алькеевском районе результат по информатике удвоился.

Хадиуллин подчеркнул, что такие итоги — результат системной работы школ и органов управления образованием. При этом он отметил, что республика не проводит официального рейтинга муниципалитетов, учитывая различия в условиях и возможностях каждого региона.