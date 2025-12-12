В РТ продлили программу налоговых льгот для новых гостиниц до конца 2030 года

В Татарстане увеличен срок действия налоговых преференций для инвесторов, возводящих современные гостиницы. Соответствующий закон, продлевающий льготный режим до 31 декабря 2030 года, подписал Раис республики Рустам Минниханов.

Изначально программа охватывала объекты, введённые в эксплуатацию до конца 2026 года, однако власти приняли решение расширить временные рамки в связи с необходимостью дальнейшего развития туристической инфраструктуры. Теперь воспользоваться льготами смогут гостиницы, которые начнут работать в период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2030 года.

Ключевыми условиями получения преференций остаются наличие не менее 50 номеров и классификация объекта как минимум на три звезды. Для таких гостиниц устанавливается пониженная ставка налога на имущество — всего 0,1% вместо стандартных 2,2%. Эта норма действует в течение десяти лет с момента запуска объекта.

Документ вносит изменения в статью 3 закона РТ «О налоге на имущество организаций», и был утверждён депутатами Государственного Совета Татарстана VII созыва на заседании 27 ноября.

В пояснительных материалах к законопроекту отмечалось, что налоговое стимулирование позволит не только ускорить строительство новых гостиниц, но и снизить себестоимость номерного фонда, что сделает размещение более доступным для туристов. Авторы инициативы также подчёркивали, что временные потери бюджета будут компенсированы ростом инвестиций, развитием смежных отраслей и увеличением числа легально работающих объектов размещения.

По прогнозам властей, уже в 2025 году льготой смогут воспользоваться как минимум три новых гостиничных комплекса. Заместитель председателя комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам Камиль Нугаев ранее отмечал, что продление программы связано с необходимостью укрепления туристического потенциала региона и созданием более привлекательных условий для долгосрочных вложений в сферу гостеприимства.