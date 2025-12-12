Бастрыкин взял на контроль ситуацию с отключением газа и воды в казанских домах

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование ситуации в Казани, где жители более 50 многоквартирных домов остаются без газоснабжения и горячей воды. Он поручил руководителю регионального управления СК Валерию Липскому предоставить детальный доклад о ходе и результатах следствия.

Проблема носит затяжной характер. Газ в домах был отключен после проверок, выявивших нарушения в оборудовании. При этом управляющая компания, по информации следствия, переложила ответственность за ремонт и устранение неполадок на самих жильцов. Многочисленные обращения граждан в различные инстанции не привели к разрешению кризисной ситуации.

Ранее по данному факту уже возбуждалось уголовное дело по статье о халатности, однако решение было отменено прокуратурой Кировского района Казани. После обжалования следственные органы повторно инициировали уголовное производство. В настоящее время ведомство также обжалует первоначальное решение прокуратуры на уровне республики.

Бастрыкин потребовал от Липского доложить не только о ходе расследования, но и о мерах прокурорского реагирования, что указывает на повышенное внимание к восстановлению прав жителей и привлечению виновных к ответственности.