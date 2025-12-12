В Казании из утонувшей в Казанке машины достали тело пассажира

В Казании спасатели извлекли тело погибшего из автомобиля, съехавшего в реку Казанку. Инцидент произошел ночью напротив жилого дома на проспекте Ямашева.

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Республике Татарстан, водитель автомобиля Hyundai Solaris, гражданин Таджикистана 2004 года рождения, двигаясь по дороге вдоль реки, превысил скорость, не справился с управлением и съехал в воду. Автомобиль полностью погрузился под воду.

На место происшествия выехала водолазная группа ЗПСО №2. На расстоянии около 10 метров от берега на глубине 4 метров водолазы обнаружили утонувшую машину и извлекли из нее тело 19-летнего пассажира, который не смог самостоятельно выбраться. Личность погибшего устанавливается. Тело передано сотрудникам правоохранительных органов для проведения необходимых процедур.

МЧС напоминает алгоритм действий для пассажиров автомобиля, оказавшегося в воде: немедленно отстегнуть ремни безопасности, открыть окно и покинуть салон до того, как машина полностью погрузится под воду.