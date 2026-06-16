В РТ работает более 2,2 тыс. точек бесплатного Wi-Fi

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Республика
16 июня 2026  14:52

В республике насчитывается свыше 2200 общественных точек доступа к беспроводному интернету. Как сообщили в Минцифры РТ, Wi-Fi доступен как внутри зданий, так и на открытых территориях — в парках, скверах и других популярных общественных пространствах Казани. Также подключиться к сети можно на территории Казанского Кремля.

Дополнительные точки доступа установлены в жилых массивах Авиастроительного и Ново-Савиновского районов столицы, а также в промышленных зонах. Кроме того, «Таттелеком» под брендом «Летай» обеспечил гостевой Wi-Fi на восьми объектах музея-заповедника «Казанский Кремль», включая Благовещенский собор, мечеть Кул-Шариф и Тайницкую башню.

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В РТ работает более 2,2 тыс. точек бесплатного Wi-Fi
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