В РТ работает более 2,2 тыс. точек бесплатного Wi-Fi

В республике насчитывается свыше 2200 общественных точек доступа к беспроводному интернету. Как сообщили в Минцифры РТ, Wi-Fi доступен как внутри зданий, так и на открытых территориях — в парках, скверах и других популярных общественных пространствах Казани. Также подключиться к сети можно на территории Казанского Кремля.

Дополнительные точки доступа установлены в жилых массивах Авиастроительного и Ново-Савиновского районов столицы, а также в промышленных зонах. Кроме того, «Таттелеком» под брендом «Летай» обеспечил гостевой Wi-Fi на восьми объектах музея-заповедника «Казанский Кремль», включая Благовещенский собор, мечеть Кул-Шариф и Тайницкую башню.