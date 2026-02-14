В РТ выбрали 40 семей, которые продолжат борьбу в зональном этапе фестиваля родословной

В республике завершился муниципальный этап конкурса «Эхо веков в истории семьи», сообщает «Татар-информ». В этом году за право выйти в следующий тур боролись 148 семей из 36 районов, а также Казани и Набережных Челнов.

Жюри оценивало не только глубину исследования, но и бережное отношение участников к семейной истории. По итогам отобрано 40 семей‑победителей — именно они представят свои муниципалитеты на зональном этапе.

Фестиваль проходит с 2019 года в рамках госпрограммы «Развитие архивного дела в РТ». Организатором выступает Госкомитет республики по архивному делу. Проект уже стал значимой культурной традицией региона, способствуя сохранению исторической памяти и укреплению семейных ценностей. Мероприятие также поддерживает цели национального проекта «Семья».