В РТ выбрали 40 семей, которые продолжат борьбу в зональном этапе фестиваля родословной

news_top_970_100
Республика
14 февраля 2026  15:34

В республике завершился муниципальный этап конкурса «Эхо веков в истории семьи», сообщает «Татар-информ». В этом году за право выйти в следующий тур боролись 148 семей из 36 районов, а также Казани и Набережных Челнов.

Жюри оценивало не только глубину исследования, но и бережное отношение участников к семейной истории. По итогам отобрано 40 семей‑победителей — именно они представят свои муниципалитеты на зональном этапе.

Фестиваль проходит с 2019 года в рамках госпрограммы «Развитие архивного дела в РТ». Организатором выступает Госкомитет республики по архивному делу. Проект уже стал значимой культурной традицией региона, способствуя сохранению исторической памяти и укреплению семейных ценностей. Мероприятие также поддерживает цели национального проекта «Семья».

news_right_column_240_400
Новости
Девять пар поборолись за титулы на студенческом балу в Лениногорске
В РТ выбрали 40 семей, которые продолжат борьбу в зональном этапе фестиваля родословной
Задержанный курьер мошенников возместит ущерб из собственного кармана
В Татарстане ремонтируют почти 80 объектов образования и здравоохранения
В Казани за сутки вывезли 31 тысячу тонн снега - на улицах работали более 1200 машин
В Татарстане по нацпроекту высадят лес на площади более 1,2 тысячи гектаров
Семьи бойцов, пропавших без вести, получают поддержку
В аэропорту Казани пассажирский лайнер выкатился за пределы рулежной дорожки