В РТ выпустили в дикую природу 11 краснокнижных балобанов из зооботсада

В рамках проекта по восстановлению популяции сокола-балобана в Татарстане в дикую природу выпустили 11 птенцов, выведенных в Казанском зооботсаду. Всего с мая по июнь здесь появились на свет 17 птенцов. Четверо пока остаются в гнезде под присмотром родителей. Ещё два уже вылупились и находятся под наблюдением, в ближайшее время ожидается появление ещё одного.

Из-за расположения зоосада в центре города и высокого шумового фона орнитологи изъяли яйца для искусственной инкубации, подложив в гнёзда муляжи. После вылупления птенцов весом 33–34 грамма специалисты выкармливали их до восьми раз в сутки, стимулируя самостоятельное кормление. Когда вес достиг 265–295 граммов, птенцов вернули родителям.

Выпуск прошёл в два этапа: 10 июня пять соколят разместили на Саралинском участке Волжско-Камского заповедника, 11 июня ещё шесть — в Камско-Устьинском районе. Птиц окольцевали и оснастили GPS-трекерами. Для адаптации использовали искусственные гнёзда (хэки), волонтёры будут кормить птенцов дважды в день. Камеры видеонаблюдения позволят орнитологам круглосуточно следить за их состоянием.