В РТ за год обновили более 135 км коммунальных сетей по нацпроекту

В 2025 году в Татарстане в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» модернизировали коммунальные объекты в 11 муниципалитетах. Всего завершены работы на 47 площадках, где было реконструировано свыше 135 км инженерных сетей, сообщил министр строительства РТ Марат Айзатуллин.

По его словам, обновление изношенных коммуникаций остаётся одним из приоритетов региона. На реализацию федеральной программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры» в прошлом году направили 4,73 млрд рублей. Параллельно действует республиканская программа, запущенная по инициативе Раиса Татарстана Рустама Минниханова, с объёмом финансирования около 8,5 млрд рублей и охватом 121 объекта.

С учётом региональных и инвестиционных проектов ресурсоснабжающих организаций в 2025 году модернизировано 168 объектов в 45 муниципалитетах. В общей сложности обновлено более 680 км сетей, что составляет порядка 2,5% от их общей протяжённости. В перспективе власти планируют ежегодно увеличивать этот показатель до 3%.

Среди ключевых завершённых проектов министр отметил модернизацию системы теплоснабжения в посёлке Джалиль, а также обновление водопроводных сетей в селе Куюки и Чистополе.