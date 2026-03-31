В РТ за неделю госпитализированы 74 человека с острым отравлением

31 марта 2026  10:36

С 23 по 29 марта 2026 года в республике зафиксировали 74 случая острых химических отравлений, сообщили в Роспотребнадзоре РТ. Среди пострадавших — 11 детей (14,8%) и 6 подростков (8,1%).

Мужчины травились чаще женщин — 62,2% против 37,8%. Основная доля отравлений связана с алкоголем и спиртосодержащей продукцией (16 случаев), их место приобретения неизвестно.

С целью одурманивания отравились 57,1% пострадавших, суицидальные случаи составили 33,3%. По ошибке или случайно отравились 22,2% и 27,7% соответственно. Остальные случаи связаны с потреблением алкоголя для опьянения (33%) и прочими причинами.

