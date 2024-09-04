В саммите БРИКС в Казани примет участие Армения

Армения примет участие в предстоящем саммите БРИКС, который пройдет в Казани 22-24 октября. Об этом сообщил журналистам заместитель главы МИД Армении Мнацакан Сафарян, пишут РИА Новости.

Дипломат подтвердил участие Еревана в саммите, отвечая на вопрос журналиста. При этом формат участия армянской стороны в мероприятии пока не уточняется.

Напомним, что саммит БРИКС в Казани станет одним из ключевых событий года на международной арене. Ожидается, что в нем примут участие лидеры многих стран мира.

Определение статуса государств-партнеров БРИКС станет одной из главных тем предстоящего саммита организации в Казани. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее мы писали, что Россия пригласила 36 иностранных президентов на саммит БРИКС, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Свое участие подтвердили 18 лидеров.