В столице РТ пройдет Всероссийская неделя детской книги

С 24 по 29 марта в Республиканской детской библиотеке имени Роберта Миннуллина в Казани пройдет Всероссийская неделя детской книги. Мероприятие, получившее название «История с продолжением», будет посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и приурочено к Году защитника Отечества в России.

В рамках недели запланирована насыщенная программа: творческие встречи с детскими писателями и поэтами, мастер-классы, викторины, показы фильмов и познавательные мероприятия для юных читателей. Особое внимание уделят живым диалогам детей с авторами, которые поделятся секретами создания литературных произведений, проведут чтения и ответят на вопросы аудитории.

Организация мероприятия соответствует целям федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» в рамках национального проекта «Семья».

Всероссийская неделя детской книги – одна из старейших и крупнейших просветительских акций в России, направленная на популяризацию детской литературы. Для Татарстана это событие имеет особое значение: Республиканская детская библиотека впервые принимала его еще 26 марта 1946 года. Традиция проведения недели берет начало с 1943 года.

Напомним, что 21 марта в Казани стартовали соревнования по акробатическому рок-н-роллу.