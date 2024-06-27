В субботу, 29 июня, в селе Кильдюшево состоится праздник «Валда шинясь»

Он приурочен ко дню летнего солнцестояния. В переводе на русский язык «валда шинясь» означает «светлый день» и ассоциируется именно с ярким светлым солнцем, изобилием и плодородием.

- В Татарстане продолжается череда традиционных народных праздников. Особое внимание на этих праздниках уделяется детским и молодежным программам, чтобы представители юного поколения получили мотивацию, интерес к изучению истории, традиций своего народа, - отметил заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

Заместитель главы Тетюшского муниципального района РТ Евгений Курков рассказал, что Тетюшский район - территория наиболее компактного проживания мордвы в Татарстане. Именно поэтому «Валда шинясь» уже в 11-й раз проходит в селе Кильдюшево. Кстати, первое упоминание об этом селе датировано 1648 годом. Сегодня в Кильдюшево проживает около 400 человек, большая часть из которых мордва. Все участники и гости праздника смогут окунуться в атмосферу мордовской деревни. Будет работать несколько интерактивных площадок, где можно полакомиться блюдами национальной кухни, познакомиться с фольклором, мордовскими обрядовыми играми, выставкой мордовских национальных костюмов. В программе примут участие более 20 творческих коллективов из Татарстана и соседних республик. В Год семьи будет показан обряд мордовской свадьбы.

Режиссер праздника Мария Стукалова, руководитель РОО НКА мордвы РТ, заместитель председателя совета Ассамблеи народов Татарстана Наталья Сабитова, начальник отдела культуры Исполнительного комитета Тетюшского муниципального района РТ Сергей Арцыбашев познакомили с разнообразной программой праздника «Валда шинясь».

Праздничные площадки и «Тюштянская ярмарка» начнут работать с 15 часов. Все желающие смогут посетить показы мордовских народных сказок, площадку детских игр «Идьнень налхксемат», «Мокшень каралга» («Мордовский двор») и др. В «Рыбацком доме» («Калонь кундаень кудня») можно будет отведать ухи из разных сортов рыб.

Торжественная церемония открытия праздника намечена на 17.00. Откроется он театрализованной программой «Ода семьяти - эряфонь варьхмодема» («Ода семье - рассвет жизни»). Вечером гостей ожидают выступления творческих коллективов из Мордовии. Наверняка привлечет внимание программа этно-арт-театра «Варма» из Саранска, который представит коллекцию этнокостюмов народов, проживающих на территории Республики Мордовии.