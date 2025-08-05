В Татарстане без света остались пять поселков

Аварийное отключение электроснабжения отмечается в поселках Аракчино, Восточный, Северной Раифе и Васильево, а также части поселка Алтан.

В то же время без света остались несколько домов на казанских улицах Восстания, Короленко и Королева. Как следует из сообщения диспетчерской службы АО «Сетевая компания», подача электричества приостановлена в связи с аварией. Ведутся восстановительные работы, однако срок их окончания на данный момент неизвестен.

Напомним, 1 августа в Казани не было электричества в части домов Ново-Савиновcкого района. «Сетевая компания» объясняла отключение сильным задымлением на подстанции «Савиново».