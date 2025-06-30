В Татарстане модернизировали участок трассы в Муслюмовском районе

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Республика
30 июня 2025  11:24

В Муслюмовском районе завершена реконструкция участка автомобильной магистрали между населёнными пунктами Муслюмово и Старое Саитово, сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ. Проект реализован в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», курируемой Министерством транспорта РФ.

На отрезке протяжённостью 1,9 километра специалисты компании «Татавтодор» провели комплексное обновление дорожного полотна. В ходе работ использовались современные материалы: выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси марки А16Нн и износостойкое покрытие из щебёночно-мастичного асфальтобетона.

Дополнительно укреплены обочины высококачественным щебнем, нанесена новая разметка. Общая площадь обновлённого покрытия составила 13 тысяч квадратных метров, что значительно повысит безопасность и комфорт движения.

Ранее мы сообщале о капитальном ремонте участка дороги между Сорочьими Горами и Шали.

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