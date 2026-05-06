В Татарстане начали комплексное изучение Юрьевской пещеры

По инициативе управляющей компании «Места Татарстана» и при поддержке раиса республики Рустама Минниханова стартовали научные исследования на особо охраняемой природной территории «Юрьевская пещера» в Камском Устье.

Первый этап полевых работ провели специалисты Уральского государственного горного университета. Они осмотрели пещеру и прилегающие гипсовые штольни, после чего сформировали рекомендации и план дальнейших действий.

В министерстве отметили, что полученные данные подтверждают стратегическую важность проекта. В перспективе посещение пещеры должно стать более комфортным, информативным и безопасным для жителей и гостей республики. Развитие экотуризма ведется в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие».