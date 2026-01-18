В Татарстане начали подготовку к празднованию 120-летия Мусы Джалиля

18 января 2026  14:24

Власти Республики Татарстан приступили к организации масштабных мероприятий, посвящённых 120-летию со дня рождения поэта-героя Мусы Джалиля. Премьер-министр республики Алексей Песошин подписал распоряжение о создании специального оргкомитета.

Документ, опубликованный на официальном правовом портале, обязывает новый комитет в течение двух месяцев разработать и утвердить детальный план празднования юбилейной даты. Координацию всей работы и контроль за исполнением поручения возложили на Министерство культуры Татарстана.

