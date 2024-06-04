В Татарстане объявлено штормовое предупреждение: ожидаются грозы и град

Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан выпустило штормовое предупреждение.

Вечером 4 июня, ночью и днем 5 июня на территории Республики Татарстан и в городе Казани ожидаются грозы с кратковременными усилениями ветра до 17-22 м/с, локально град.

Жителям республики рекомендуется соблюдать меры предосторожности во время грозы: избегать нахождения на открытом воздухе, особенно вблизи высоких деревьев, столбов и других высоких объектов, при нахождении в лесу укрыться в низине, а на открытой местности – лечь на землю. Также при грозе не следует купаться в открытых водоемах.

Сегодня мы писали, что в Казани произошло отключение электроэнергии в результате удара молнии в линию электропередач. Пострадали дома в Царево Village и поселке Шигалеево.