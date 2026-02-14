В Татарстане по нацпроекту высадят лес на площади более 1,2 тысячи гектаров

14 февраля 2026  10:24

В 2026 году в республике запланирован комплекс лесовосстановительных мероприятий на общей площади 2,55 тысячи гектаров. Из них 1,2 тысячи гектаров приходятся на искусственное лесовосстановление в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». Остальные объемы займут естественное и комбинированное возобновление леса.

Первый замминистра лесного хозяйства РТ Ильгизар Зарипов отметил, что основное внимание уделят качеству посадочного материала и заготовке семян. Планируется собрать не менее 11,455 тонны семян, провести уход за лесосеменными объектами на площади почти 500 гектаров и перевести в покрытые лесом земли 1,5 тысячи гектаров молодых насаждений. Также запланировано обновление лесокультурной и противопожарной техники.

За последние пять лет площадь лесовосстановления в Татарстане превысила 17,5 тысячи гектаров. Региональный проект «Сохранение лесов» действует с 2025 года.

