В Татарстане предложили штрафовать водителей шумных машин и мотоциклов

Кабинет министров Республики Татарстан намерен обратиться в Государственный совет с инициативой ужесточить административную ответственность за нарушение ночного покоя. Как сообщил на пресс-конференции в «Татар-информе» врио начальника управления Госавтоинспекции МВД по РТ Айрат Самигуллин, в случае принятия поправок МВД получит право самостоятельно составлять протоколы на любителей громкой музыки во дворах и у жилых домов в ночное время.

Изменения затронут и владельцев транспортных средств с прямоточными глушителями — как автомобилей, так и мотоциклов. Особенно остро эта проблема встает в теплое время года, когда в ГАИ поступает множество жалоб от граждан. Кроме того, в текущем году планируется привлекать к ответственности родителей юных байкеров, получивших травмы при управлении эндуро-мотоциклами или мопедами.