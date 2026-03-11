В Татарстане представили проекты расширения высокотехнологичных производств

11 марта 2026  10:37

На заседании Инвестиционного комитета Промышленного кластера под руководством Олега Коробченко обсудили инициативы по созданию новых мощностей, развитию индустриальной инфраструктуры и локализации технологий.

Компания «Вакууммаш» планирует расширить выпуск вакуумных клапанов для «Росатома» и построить литейный цех для увеличения объёмов собственного литья.

Технопарк «Аэроинжиниринг» намерен модернизировать инфраструктуру и расширить площади для резидентов авиационной и инженерной отраслей.

Компания «ВИАР ИТ» представила сканер для оцифровки архивных документов. Организация владеет 22 патентами, с её помощью обработано более 500 млн документов. В планах — локализация производства и включение оборудования в реестр Минпромторга.

Представители структур поддержки проконсультировали авторов проектов по субсидиям и льготному финансированию. В 2025 году предприятия Татарстана получили рекордные 150 млрд рублей господдержки.

